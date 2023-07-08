Masterchef'de yaşanan sıcak gelişmelerin ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Yeni bölümde yaşanacak olan olaylar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? Masterchef yeni fragman İZLE Full HD! Masterchef yeni fragman nereden izlenir?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? Masterchef yeni fragman İZLE Full HD! Masterchef yeni fragman nereden izlenir?

MASTERCHEF YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

MasterChef izleyicileri yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. MasterChef'in yeni bölüm fragmanı MasterChef resmi İnstagram sitesinde yayınlanmaktadır. 8 Temmuz MasterChef21. Bölüm fragmanı izlemek isteyen aşağıda yer alan kısımdan da yeni bölüm fragmanını izleyebilir.

SOMER ŞEF MASTERCHEF'E GERİ Mİ DÖNDÜ?

Instagram hesabından paylaşım yapan Sivrioğlu, "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda bin bir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır. Evimdeyim MasterChef Türkiye All Star başlıyor" ifadelerini kullandı.

Somer şefin önümüzdeki günlerde Masterchef yarışmasına tekrar döneceği tahmin ediliyor.