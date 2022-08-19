Türkiye'nin en sevilen yemek programları arasında yer alan Masterchef programının yeni bölümü oldukça merak ediliyor. Masterchef yeni fragman birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? Masterchef yeni fragman izle! Masterchef 45. Bölüm fragmanı nerede yayınlandı?

Masterchef yeni fragman, birçok Masterchef izleyicisi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyiciler yeni bölümde neler olacağını oldukça merak ediyor. Yoğun ilgi gören program, televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Peki Masterchef yeni fragman yayınlandı mı? Masterchef yeni fragman izle! Masterchef 45. Bölüm fragmanı nerede yayınlandı?

MASTERCHEF YENİ FRAGMAN

Masterchef 45. Bölümü ile 19 Ağustos Cuma günü izleyicileriyle TV8 ekranlarında buluşuyor.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE PROGRAMI

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?