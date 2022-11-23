TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. TV8'in yayın akışında MasterChef'i göremeyen kullanıcılar programın neden olmadığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef yeni bölüm yok mu? MasterChef bugün neden yok? MasterChef bugün var mı? İşte detaylar...

MasterChef bugün var mı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. TV8'in yayın akışında MasterChef'i göremeyen kullanıcılar programın neden olmadığını araştırmaya başladı. MasterChef'in bu akşam neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef yeni bölüm yok mu? MasterChef bugün neden yok? MasterChef bugün var mı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF BUGÜN YOK MU?

MasterChef yerine Tuzak dizisini gören kullanıcılar, programın neden yayın akışında yer almadığını araştırmaya başladı. TV8 kanalında Çarşamba günleri Tuzak dizisi yayınlandığı MasterChef yarışması yayınlanmamaktadır.