MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 127. Bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölümde neler olacak?

TV8'de yayınlanmakta olan ve Türkiye'nin en sevilen yemek programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, MasterChef 127. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu sık sık araştırıyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 127. Bölüm fragmanı izle!

Masterchef 127. Bölüm fragmanı izle! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 127. Bölüm fragmanı haberimizde...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef 127. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masterchef 127. Bölümünden görüntüler:

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te oynanan takım oyununu mavi takım kazanırken, ödül oyununu Gamze kazandı. Yaptığı levrek pilakisi ile şeflerden geçer notu aldı.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te oynanan ödül oyununu Gamze kazandı ve yıl sonuna kadar geçerli olan iki kişilik yurt içi uçak bileti kazandı.