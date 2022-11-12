MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 126. Bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölümde neler olacak?

TV8'de yayınlanmakta olan ve Türkiye'nin en sevilen yemek programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, MasterChef 126. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu sık sık araştırıyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 126. Bölüm fragmanı izle!

MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef bu haftanın eleme adayları kimler? Masterchef eleme potasında kimler var? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef 126. Bölüm fragmanı izle! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 126. Bölüm fragmanı haberimizde...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef 126. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masterchef 126. Bölümünden görüntüler:

MASTERCHEF 11 KASIM DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yemekler ve skorlar şöyle:

Bal Kabağı Çorbası kazananı : Mavi takım 5-2 kazandı

Tavuklu Sezar Salata : Mavi takım 7-0 kazandı

Dalyan Köfte - Püre : Mavi takım 5-2 kazandı

Salçalı Makarna : Kırmızı takım 5-2 kazandı

Keşkül kazananı : Kırmızı takım 4-3 kazanıyor.

KAZANAN TAKIM : Mavi takım

Mavi takım bugünün kazananı oluyor.