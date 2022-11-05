MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 120. Bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölümde neler olacak?

TV8'de yayınlanmakta olan ve Türkiye'nin en sevilen yemek programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, MasterChef 120. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunu sık sık araştırıyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 120. Bölüm fragmanı izle!

Masterchef 120. Bölüm fragmanı izle! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. Peki, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef fragman! Masterchef 120. Bölüm fragmanı haberimizde...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef 120. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masterchef 120. Bölümünden görüntüler:

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.