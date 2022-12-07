TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Aralık MasterChef fragmanı izle!

7 Aralık MasterChef yeni bölüm fragmanı İZLE! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Aralık MasterChef fragmanı izle!

MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU!

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları belli oldu. Yağız mavi takım kaptanı olurken Büşra ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MAVİ TAKIM:

Yağız

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM:

Büşra

Görkem

Burak Kaya

Ayaz

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'in yeni bölümünde mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu.