TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Aralık MasterChef fragmanı izle!

6 Aralık MasterChef yeni bölüm fragmanı İZLE! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Aralık MasterChef fragmanı izle!

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan MasterChef yeni bölümde elenen isim Gamze oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. Bu haftanın mavi takım kaptanı Yağız oldu.