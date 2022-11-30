MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Kasım MasterChef fragmanı izle!
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Kasım MasterChef fragmanı izle!
30 Kasım MasterChef fragmanı izle! TV8'in en çok yarışmaya katılan programı biri olan MasterChe Türkiye, onun sezon gibi sezonları da izleyicilerinin ekranlarına bu kadar devam ediyor. MasterChef''te adaylarını hünerlerini sergileyen izleyiciler ekranları bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle!
Masterchef 142. Bölüm fragmanı 30 Kasım Çarşamba günü izleyicileri ile buluştu. Haberimizin içerisinden Masterchef yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.
Bugünkü oyunda kazanan takım ve yemekler şöyle:
- Mahmudiye kazananı : Kırmızı takım
- Fırında Pişirilmiş Ördekli Noodle Çorbası kazananı : Mavi takım
- Marengo Usulü Tavuk kazananı : Mavi takım
- Charlotte kazananı : Kırmızı takım
- Üstü Kremalı Kızılcıklı Tart kazananı : Kırmızı takım
Kazanan takım : KIRMIZI TAKIM
Kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını 3-2 kazanıyor.
Bugünkü mavi takım dokunulmazlığını Görkem kazandı.