TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Kasım MasterChef fragmanı izle!

29 Kasım MasterChef yeni bölüm fragmanı İZLE! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Kasım MasterChef fragmanı izle!

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için yarıştılar. En iyi 2 tabağı çıkaran isimler Büşra ve Ayaz oldu. İkili arasında gerçekleşen düelloda daha iyi tabağı yaparak birinci olan isim Ayaz oldu.