TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Kasım MasterChef fragmanı izle!

24 Kasım MasterChef yeni bölüm fragmanı İZLE! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Kasım MasterChef fragmanı izle!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu. Diğer yarışmacıların oylaması sonucunda ikinci eleme adayı Gamze oldu.