TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Kasım MasterChef fragmanı izle!

22 Kasım MasterChef yeni bölüm fragmanı İZLE! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Kasım MasterChef fragmanı izle!

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

Burak Kaya

Gamze

Kıvanç

Tolga

Fatma Nur

KIRMIZI TAKIM:

Ayaz

Metin

Yağız

Görkem

Büşra

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, öğretmenler gününe özel yemekler yapacaktır.