TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Kasım MasterChef fragmanı izle!

21 Kasım MasterChef fragmanı izle! TV8'in en çok yarışmaya katılan programı biri olan MasterChe Türkiye, onun sezon gibi sezonları da izleyicilerinin ekranlarına bu kadar devam ediyor. MasterChef''te adaylarını hünerlerini sergileyen izleyiciler ekranları bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle!

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!

MAVİ TAKIM:

Burak Kaya

Gamze

Kıvanç

Tolga

Fatma Nur

KIRMIZI TAKIM:

Ayaz

Metin

Yağız

Görkem

Büşra

21 KASIM MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

MasterChef bu haftaki kaptanlık seçme oyununda jüriler limonlu cheesecake tatlısının yapılmasını istedi. En iyi cheesecake tatlısı yapan 2 kişi Mavi takım kaptanı için yarıştı. Düelloda daha iyi tabağı yaparak Mavi takım kaptanı olan isim Burak Kaya oldu.