MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Kasım MasterChef fragmanı izle!
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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Kasım MasterChef fragmanı izle!
9 Kasım MasterChef fragmanı izle!TV8'in en çok yarışmaya katılan programı biri olan MasterChe Türkiye, onun sezon gibi sezonları da izleyicilerinin ekranlarına bu kadar devam ediyor. MasterChef''te adaylarını hünerlerini sergileyen izleyiciler ekranları bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Kasım MasterChef fragmanı izle!
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU!
MAVİ TAKIM: Fatma Nur, Metin, Gamze, Görkem, Tolga ve Burak Kaya
KIRMIZI TAKIM: Ayaz, Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış ve Burak R.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef bu akşam yayınlanan bölümünde Kırmızı takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Kıvanç oldu.