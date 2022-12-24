MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! 24 Aralık MasterChef fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

24 Aralık MasterChef yeni bölüm fragmanı İZLE! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Aralık MasterChef fragmanı izle!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef eleme adaylarının kimler olduğu araştırılıyor. MasterChef'te bu haftanın eleme adayları gösterdikleri performans nedeniyle ilk eleme adayı kırmızı takımdan Burak Kaya olurken, ikinci eleme adayı da Tolga olmuştu.

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM POTAYA GİRDİ?

MasterChef ödül oyununun ardından dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Pithivier yemeğini yaptılar. Gecenin eleme adayı Metin oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MasterChef izleyicileri yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. MasterChef'in yeni bölüm fragmanı MasterChef resmi İnstagram sitesinde yayınlanmaktadır.