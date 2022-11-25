MasterChef Türkiye 137.bölüm fragman izle

Masterchef'in yeni bölümünün fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef 137. yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef yeni bölümde neler olacak? Masterchef yeni fragman izle! Masterchef fragmanı sizlerle...

Yeni sezonuyla, yeni kadrosuyla ekranlaragelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 30 Kasım akşamı saat 20.00 itibariyle yayınlanacak! Masterchef Türkiye 137. bölüm fragmanı izle! 30 Kasım Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölümünde neler olacak?

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır. Masterchef programı TV8 yayın akışına göre Çarşamba günleri yayınlanmamaktadır.

MASTERCHEF 'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Somer Sivrioğlu'nun tabağını en iyi yapan yarışmacı dokunulmazlığı kazanacak. Takım oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takımda dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Büşra, MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF'İ KİM SUNUYOR?

Masterchef'in sunucuları ve aynı zamanda şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'dur.