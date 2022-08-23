Masterchef yedeklere kimler girdi? Masterchef 2022 yedeklerde hangi yarışmacılar var? Masterchef yedek kadroya giren isimler kimlerdir?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ederken ana kadroya giren 18 kişi belli oldu. Bunun yanı sıra Masterchef yedek kadrosu da belirlendi. İzleyiciler Masterchef yedeklerde kimler var isimlerini merak etti. Peki, Masterchef yedek kadroya giren isimler kimlerdir? İşte detaylar...
Masterchef yedek kadroya giren isimler kimlerdir? Masterchef yedeklere kimler girdi? Masterchef 2022 yedeklerde hangi yarışmacılar var? merak ediliyor. İşte bilgiler...
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİMLERDİR?
- Metin
- Gamze
- Onur
- Çağatay
- Şeyma
- Melih
- Büşra
- Fatmanur
- Tayfun
- Yağız
- Burak
- Kaan
- Burak Kaya
- Dilan
- Barış
- Kıvanç
- Ayaz
- Serpilay
MASTERCHEF YEDEKLERDEKİ İSİMLER KİMLERDİR?
- Makbule
- Görkem
- Sema
- Göktuğ
- Cenkay
- Erkan
- Ege
- Vural
- Ayşegül
- Şule