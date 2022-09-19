Masterchef yedeklerden kim geldi, kim katıldı? Masterchef yedeklerden kim kazandı? Masterchef ana kadroya yeniden dahil olan isimler kimler?

Masterchef Türkiye 2022, birbirinden farklı yarışmacıları ve tarifleriyle merakla takip ediliyor. Yarışmaya yedeklerden ana kadroya kimler girdi merak ediliyor. Peki, 19 Eylül MasterChef Türkiye'de ana kadroya geri dönen yarışmacı kim? Masterchef'te geri dönen isim kim oldu? Masterchef'e kim geri döndü? Tolga geri döndü mü? Masterchef kim katıldı? Masterchef yedeklerden kim kazandı?