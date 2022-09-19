Masterchef yedeklerden kim geldi, kim katıldı? Masterchef yedeklerden kim kazandı? Masterchef ana kadroya yeniden dahil olan isimler kimler?
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Masterchef Türkiye 2022, birbirinden farklı yarışmacıları ve tarifleriyle merakla takip ediliyor. Yarışmaya yedeklerden ana kadroya kimler girdi merak ediliyor. Peki, 19 Eylül MasterChef Türkiye'de ana kadroya geri dönen yarışmacı kim? Masterchef'te geri dönen isim kim oldu? Masterchef'e kim geri döndü? Tolga geri döndü mü? Masterchef kim katıldı? Masterchef yedeklerden kim kazandı?
Masterchef kim katıldı? Masterchef'e kim geri döndü? 19 Eylül MasterChef Türkiye'de ana kadroya geri dönen yarışmacı kim? soruları Masterchef takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef yedeklerden kim kazandı?
Masterchef yedeklerden ana kadroya katılan isimler şöyle:
- - Görkem
- - Vural
- - Atike
- - Tolga
Masterchef'te 17 Eylül Cumartesi günü yapılan yarışmada yedeklerden ana kadroya katılan 4. yarışmacı Tolga Şener oldu. Tolga, Melih'in yerine yarışmaya dahil olan isim oldu.
- Metin Yavuz
- Gamze Tosun
- Vural Burnaz
- Çağatay Akgül
- Tolga Şener
- Atike Bozkaya
- Büşra Zambak
- Fatma Nur Uçar
- Tayfun Genç
- Yağız Özçelik
- Burak Revanbahş
- Kaan Noyanalpan
- Burak Kaya
- Görkem Ünal
- Barış Demir
- Kıvanç Karadeniz
- Ayaz Geçer
- Serpilay Salkım