Masterchef yedekler ne olacak? Masterchef kaç kişi ile başlıyor, kaç yedek alınacak?

Masterchef yedekler ne olacak? Masterchef'te ana kadroda ilk 5 yarışmacı belli oldu. Gözler Masterchef yedek yarışmacılarına çevrildi. Peki, Masterchef yedekler ne olacak? Masterchef kaç kişi ile başlıyor, kaç yedek alınacak? Detaylar...

MASTERCHEF YEDEKLER NE OLACAK?

Masterchef yedek yarışmacıları yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yarışmaya tekrar dönebilme şansını elde edebilecekler.

Masterchef'in favori isimleri arasında yer alan Bera,yedekler konusuna ilişkin yaptığı açıklamada "İnşallah yedekler arasında yer alırım. Güzel bir yere geliriz yine. Kadroda olmayı yine çok istiyorum" yorumunda bulundu.

Aynı zamanda bir başka Masterchef yarışmacısı Enes ise "Yedeklerden ana kadroya direkt geçiş yapacağım Allah'ın izniyle" açıklamasında bulundu.

MASTERCHEF KAÇ KİŞİ İLE BAŞLIYOR?

Masterchef ana kadrosunda 18 kişi olunca ana kadro içerisinde yarışmalar başlamış olacak. Şimdiye kadar ana kadroya 5 isim seçildi. İşte o isimler: