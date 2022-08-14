Masterchef yedek kadro ne demek? Masterchef yedek kadro ne oluyor? Masterchef yedeklerden kaç kişi gelecek?

Masterchef ana kadronun belli olmasının ardından sıra geldi Masterchef yedek kadroyu belirlemeye. Masterchef ana kadroya giremeyen yarışmacılar daha sonra ana kadroya girebilmek için yedek kadro içerisinde yer almaya çalışıyorlar. Peki, Masterchef yedek kadro ne oluyor? Masterchef yedek kadro ne demek? Masterchef yedeklerden kaç kişi gelecek?

Masterchef yedek kadro nedir? Masterchef ana kadronun belli olmasının ardından sıra geldi Masterchef yedek kadroyu belirlemeye. Masterchef ana kadroya giremeyen yarışmacılar daha sonra ana kadroya girebilmek için yedek kadro içerisinde yer almaya çalışıyorlar. Peki, Masterchef yedek kadro ne oluyor? Masterchef yedek kadro ne demek? Masterchef yedeklerden kaç kişi gelecek? İşte detaylar...

MASTERCHEF YEDEK KADRO

Masterchef ana kadronun belli olmasının ardından sıra geldi Masterchef yedek kadroyu belirlemeye. Masterchef ana kadroya giremeyen yarışmacılar daha sonra ana kadroya girebilmek için yedek kadro içerisinde yer almaya çalışıyorlar. Masterchef yedek kadroda 3 kişinin yer alması bekleniyor. Henüz kadroda kaç kişinin yer alacağı bilinmiyor.

MASTERCHEF ANA KADRO

Masterchef ana kadrosu 12 kişiden oluşmaktadır. İşte, Masterchef ana kadro isimleri:

Metin Gamze Onur Çağatay Şeyma Melih Büşra Fatmanur Tayfun Yağız Burak Kaan

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLER?

2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.