MasterChef yayla çorbası tarifi! En güzel yayla çorbası tarifi! Yayla çorbası tarifi nasıl yapılır? Yayla çorbası için malzemeler!

Türk mutfağı tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif yayla çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, yayla çorbası tarifi nasıl yapılır? Yayla çorbası nedir? Yayla çorbası nasıl yapılır, yayla çorbası yapılırken nelere dikkat edilir?

YAYLA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yayla çorbası tarifi ile herkesin seveceği bir çorba hazırlayabilirsiniz. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak lezzetli bir çorba olan yayla çorbası, yaz aylarında da soğuk içilebilen bir çorbadır. Oldukça pratik olan yayla çorbası yapımında, en önemli aşama terbiye kısmıdır. Terbiyesi için vereceğimiz püf noktaları ile lezzetli bir çorba hazırlamak oldukça kolay.

2 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı limonun suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı

Zeytinyağı

6 su bardağı su

Pirinci yıkayalım ve süzelim. Çorbayı hazırlayacağımız tencereye alalım.

Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edelim ve dişe gelir sertlikte / dirilikte olacak şekilde pişirelim.

Pirinçler bu dirilikte olduğu zaman üzerine geriye kalan kaynamış suyu da ekleyelim.

Ateşi kısık ayara alalım ve çorbayı kaynamaya bırakalım.

Çorbanın terbiyesini hazırlamaya geçelim.

Yumurta sarısına, unu ilave edelim. Birkaç kaşık soğuk su ilave edip, çırpma teli ile çırpalım. Bu karışımın güzelce açılması önemlidir.

Bu malzemeye yoğurdu ekleyip güzelce çırparak pürüzsüzleştirelim.

Çorbanın suyundan yarım kase sıcak su alalım ve yoğurtlu terbiyeye yedirerek ve ılımasını sağlayalım. Bunu yaparken terbiyenin kesilmemesi için bir yandan da sürekli çırpalım.

Ilıyan terbiyeyi kısık ateşte kaynamakta olan çorbaya yavaş bir şekilde ilave edelim. Terbiyede olduğu gibi birkaç dakika boyunca sürekli karıştırarak iki malzemeyi özleşmesini sağlayalım.

Çorbanın tuzunu ekleyelim.

Bir tavada tereyağını kızdıralım. Kuru naneyi de üzerine ekleyelim.

Naneli sosu kısık ateşte kaynamakta olan ve kıvam alan çorbanın üzerine ilave edelim.

Üzerinden sadece bir iki kez karıştırarakyağın daha güzel durmasını sağlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.