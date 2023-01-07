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Masterchef yarı finalist kim oldu? 7 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef yarı finale kim gidecek?

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Masterchef yarı finalist kim oldu? 7 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef yarı finale kim gidecek?

Tv8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan Masterchef'te final heyecanı sürüyor. Yarışmanın sonuna yaklaşmamızla beraber seyirciler yarı finalistleri merak etti. Arama motorlarında ise Masterchef yarı finalist kim oldu? 7 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef yarı finale kim gidecek? soruları aratıldı.

07 Ocak 2023 Tv8 Yayın Akışı07 Ocak 2023 Tv8 Yayın Akışı

Masterchef'te heyecan devam ediyor. İlk yarı finalist Kıvanç olurken bir diğer isim Metin olmuştu. 7 Ocak akşamı ise 3. yarı finalist belirlenmesi için oyun oynandı. Merak edilenler arasında ise Masterchef yarı finalist kim oldu? 7 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef yarı finale kim gidecek? soruları yer aldı.

MASTERCHEF YARI FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. İkinci yarı finalist Metin oldu. 7 Ocak günü oynanan oyunların ardından 3. yarı finalist Ayaz oldu.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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