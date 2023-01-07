Masterchef yarı finalist kim oldu? 7 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef yarı finale kim gidecek?
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Tv8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan Masterchef'te final heyecanı sürüyor. Yarışmanın sonuna yaklaşmamızla beraber seyirciler yarı finalistleri merak etti. Arama motorlarında ise Masterchef yarı finalist kim oldu? 7 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef yarı finale kim gidecek? soruları aratıldı.
Masterchef'te heyecan devam ediyor. İlk yarı finalist Kıvanç olurken bir diğer isim Metin olmuştu. 7 Ocak akşamı ise 3. yarı finalist belirlenmesi için oyun oynandı. Merak edilenler arasında ise Masterchef yarı finalist kim oldu? 7 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef yarı finale kim gidecek? soruları yer aldı.
MASTERCHEF YARI FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. İkinci yarı finalist Metin oldu. 7 Ocak günü oynanan oyunların ardından 3. yarı finalist Ayaz oldu.