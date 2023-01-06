Masterchef yarı finale kim kaldı? Bu akşam Masterchef kim kazandı? 6 Ocak Masterchef kim kazandı? Masterchef 2. yarı finalist kim oldu?

Masterchef'te yarı finale yükselen ilk isim Kıvanç oldu. Masterchef 2. yarı finalist kim oldu? merak ediliyor. Peki, Masterchef'in bu akşamki bölümünde yarı finale yükselen isim kim olacak? Masterchef kim tur atladı? İşte, Masterchef yarı finale kim kaldı, yükseldi, kim yarı finale çıktı? Bu akşam Masterchef kim kazandı? 6 Ocak Masterchef kim kazandı?

Masterchef kim kazandı? Masterchef'te yarı finale yükselen ilk isim Kıvanç oldu. Peki, Masterchef'in bu akşamki bölümünde yarı finale yükselen isim kim olacak? Masterchef kim tur atladı? İşte, Masterchef yarı finale kim kaldı, yükseldi, kim yarı finale çıktı? Bu akşam Masterchef kim kazandı? 6 Ocak Masterchef kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2. YARI FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. İkinci yarı finalist bu akşam belli oluyor. Masterchef'te yarı finalist adaylarından Ayaz, Metin ve Görkem yarı finale yükselmek için mutfaktaki yeteneklerini jüri üyelerine kanıtlamaya çalışıyorlar. Masterchef'te 2. yarı finale çıkan isim belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Masterchef'te yarışmacılardan hazırlamaları istenilen pizza

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?