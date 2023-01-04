Masterchef yarı finale kim çıktı? 3 Ocak 2023 Masterchef kim kazandı? Masterchef ilk yarı finalist belli oldu!

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MASTERCHEF YARI FİNALE KİM ÇIKTI?

Masterchef programı heyecanla devam ederken ilk yarı finalist belli oldu. Son 4'e kalan yarışmacılar Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç oldu. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar finale yükselmek için Mehmet Şef'in tarifi olan Yakamoz yemeğini yaptılar.

3 OCAK 2023 MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Son yayınlanan Masterchef programında yarı finale çıkan ilk isim belli oldu. Metin, Ayaz, Görkem ve Kıvanç şeflere Yakamoz yemeğini yaptılar. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan en başarılı tabak Kıvanç'ın oldu. MasterChef Türkiye'de yarı finale yükselen ilk isim Kıvanç oldu.

Kıvanç Karadeniz