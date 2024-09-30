MasterChef yağlama tarifi! En güzel yağlama tarifi! Kayseri yağlama tarifi nasıl yapılır? Kayseri yağlama için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif yağlama aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, yağlama tarifi nasıl yapılır? Kayseri yağlama nedir? Kayseri yağlama nasıl yapılır, yağlama yapılırken nelere dikkat edilir.

KAYSERİ YAĞLAMA GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için malzemeler

• 500 gr. un

• 1 su bardağı su

• ½ su bardağı süt

• 10 gr. yaş maya

• 1 yemek kaşığı şeker

• 2 yemek kaşığı sıvıyağ

• Tuz

Kıymalı harç için malzemeler

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 350 gr. kıyma

• 2 tane kuru soğan

• 2 tane yeşil sivri biber

• 6-7 adet domates

• 1 yemek kasığı domates salçası

• 1 yemek kasığı biber salçası

• 1,5 su bardağı su

• Pul biber

• Tuz

• Karabiber

KAYSERİ YAĞLAMASI YAPILIŞI PÜF NOKTASI

Hamuru hazırlarken süt ve suyu mutlaka ılık bir şekilde kullanın. Suyu azar azar ilave ederek hamurunuzu yoğurun.

Mayalandırmadan açmaya ve pişirmeye çalışmayın.

Açarken çok fazla un kullanmayın.

KAYSERİ YAĞLAMA NASIL YAPILIR?

Su, süt, şeker, maya ve sıvıyağı bir kaba alıp maya eriyinceye kadar karıştırın. Unu yavaş yavaş katarak yumuşak bir hamur elde edin. Tuzu ekleyip yoğurun.

Yoğurduğumuz hamuru mayalanması için yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.

İç harç için, tüm malzemeleri yemeklik doğrayın. Tavayı ateşe alıp ısıtın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince soğanı tavaya alın ve iyice pişirin. Ardından kıymayı ekleyin kavurun, sırasıyla biberi ekleyin.

Domatesler ve salçaları ekleyip, salçaların kokusu çıkana kadar kavurun.

Son olarak baharatlar ve suyunu ekleyin. Tüm sebzeler yumuşayıp su yarı yarıya çekinceye kadar pişirin. Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen gösterin.

Mayalanan hamurdan 12 beze çıkartın. Bezelerin her birini un serpilmiş tezgâhta pasta tabağı büyüklüğünde açın. Yağsız tavada her bir hamuru önlü arkalı pişirin.

Hamurun birisini servis tabağınıza alın. Üzerine kıymalı harçtan sürün. diğer hamuru üzerine yerleştirin bu şekilde bir kat hamur bir kat kıyma olacak şekilde kat kat yerleştirin.

4 dilim olacak şekilde keserek servis edin. Dilerseniz yanında yoğurt ile de servis edebilirsiniz.