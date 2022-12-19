Masterchef Yağız nerede, neden yok? Masterchef Yağız yarışmada neden yok, elendi mi? Masterchef Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 18 Aralık Pazar gecesi eleme yaşandı. Yağız, Ayaz, Görkem ve Tolga arasından elenen isim Yağız Özçelik oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Yağız elendi mi, neden elendi? Masterchef Yağız Özçelik neden yok, elendi mi? Masterchef Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Yağız Özçelik kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Yağız oldu

Masterchef yeni bölümde Yağız'ın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Yağız Özçelik elendi mi, neden elendi? Masterchef Yağız Özçelik neden yok, elendi mi? Masterchef Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Yağız Özçelik yarışmada neden yok?

MASTERCHEF YAĞIZ ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 18 Aralık Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Yağız Özçelik oldu. Yağızbundan böyle programda yer almayacak. Yağız Özçelik eleme gecesinde 28 puan aldı ve gecenin en düşük puanını alarak yarışmaya veda etmiş oldu.

MASTERCHEF 18 ARALIK ŞEFLERİN VERDİĞİ PUANLAR NASILDI?

Masterchef'te dün yapılan eleme gecesinde şefler 2 turun sonunda 4 yarışmacıya puanlarını verdi. Alınan puanlar ve elenen isim şöyle:

Ayaz'ın puanı : 37

Tolga'nın puanı : 30

Yağız'ın puanı : 28

Görkem'in puanı : 40

En düşük puanı 28 puanla Yağız almıştı. Buna göre yarışmaya veda eden isim Yağız oldu.

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

Yağız Özçelik 22 yaşında ve yarışmaya Düzce'den katılıyor. Aslen Düzceli olan Yağız Özçelik profesyonel aşçıdır. Liseyi Düzce Akçakoca'da okuyan yarışmacı üniversiteyi Bolu Mengen'de aşçılık üzerine okumuştur. Yağız Özçelik Masterchef 1. ve 2. turları başarıyla geçmiştir. Yağız, Masterchef ana kadroya giren 10. yarışmacı olmuştur.

Masterchef 18 Aralık 2022 Pazar eleme gecesinde Yağız yarışmaya veda eden isim oldu.