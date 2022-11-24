TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Yağız'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Yağız kimdir? MasterChef Yağız Özçelik İnstagram hesabı! Yağız Özçelik kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Yağız'ın hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Yağız Özçelik'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Yağız kimdir? MasterChef Yağız Özçelik İnstagram hesabı! Yağız Özçelik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

Yağız Özçelik 22 yaşında ve yarışmaya Düzce'den katılıyor. Aslen Düzceli olan Yağız Özçelik profesyonel aşçıdır. Liseyi Düzce Akçakoca'da okuyan yarışmacı üniversiteyi Bolu Mengen'de aşçılık üzerine okumuştur. Yağız Özçelik Masterchef 1. ve 2. turları başarıyla geçmiştir. Yağız, Masterchef ana kadroya giren 10. yarışmacı olmuştur.