MasterChef Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Yağız hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

Masterchef'in 5 Aralık yeni bölümüne eski yarışmacılar konuk oldu. Bugün programa katılacak isimler arasında eski yarışmacı Barbaros yer alıyor. Peki, MasterChef Yağız hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? MasterChef Yağız kim, kaç yaşına, nereli?

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

Yağız Özçelik 23 yaşında ve yarışmaya Düzce'den katıldı. Aslen Düzceli olan Yağız Özçelik profesyonel aşçıdır. Liseyi Düzce Akçakoca'da okuyan yarışmacı üniversiteyi Bolu Mengen'de aşçılık üzerine okumuştur. Yağız Özçelik geçen sezon Masterchef 1. ve 2. turları başarıyla geçmiştir ve ana kadroya giren 10. yarışmacı olmuştu. Bu sezon da aynı şekilde ana kadroya girmek için yarıştı.

MASTERCHEF YAĞIZ HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Yağız Özçelik 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır. Masterchef 2022'de Yağız yarışmayı 7. tamamlamıştı.