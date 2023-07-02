Masterchef Yağız kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef 2023 Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Yağız Özçelik oldu. Peki, Masterchef Yağız Özçelik kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Yağız Özçelik oldu. Peki, Masterchef Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Yağız Özçelik hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Yağız Özçelik All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Yağız Özçelik ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

Yağız Özçelik 23 yaşında ve yarışmaya Düzce'den katılıyor. Aslen Düzceli olan Yağız Özçelik profesyonel aşçıdır. Liseyi Düzce Akçakoca'da okuyan yarışmacı üniversiteyi Bolu Mengen'de aşçılık üzerine okumuştur. Yağız Özçelik geçen sezon Masterchef 1. ve 2. turları başarıyla geçmiştir ve ana kadroya giren 10. yarışmacı olmuştu. Bu sezon da aynı şekilde ana kadroya girmek için yarışıyor.

Yağız Özçelik Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Yağız Özçelik'in İnstagram'da 53 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "yagizozcelk" şeklindedir.

MASTERCHEF YAĞIZ HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Yağız Özçelik 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır. Masterchef 2022'de Yağız yarışmayı 7. tamamlamıştı.