MasterChef Yağız elendi mi? Masterchef'te bu hafta kim elendi?

Finale sayılı günler kalan MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Ayaz, Görkem, Tolga ve Yağız arasından yapılan eleme oyunları nefesleri kesti, Masterchef Türkiye'de dün akşam eleme gecesi yaşandı. Masterchef'in eleme potasında Yağız, Ayaz, Görken ve Tolga vardı. Masterchef eleme gecesinde son ikiye Yağız ve Tolga kaldı. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef 2022 Yağız mı elendi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TV 8 ekranların büyük ilgiyle izlenen yemek yarışma programı MasterChef 19 Aralık 2022 tarihli eleme gecesinde potaya ismi yazılan Yağız Özçelik elendi mi, kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef 'ten kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 2022 YAĞIZ KİMDİR?

Yağız Özçelik, 22 yaşında ve aslen Düzcelidir. Mutfağa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan yarışmacı, Ticaret Lisesi'ne gitti, ardından Akçakoca Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ne geçiş yaptı. Bolu'da aşçılık eğitimi alan Yağız ilk turda şeflere Bebek Sebzeli Levrek yaptı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de bu akşam yarışmaya veda eden isim Yağız Özçelik oldu.MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Yağız, ''Şefleri televizyondan izlerdim. Yakından onlara yemek yapıyor olmanın verdiği his bambaşkaydı. Ana kadroya kaldığım günün stresini asla unutmayacağım. Müthişti.'' dedi. Yağız Özçelik, ''Gülerek gidiyorum, siz de gülün şef. Çok güzel insanlarsınız. Allah'a emanet. Elimden geleni verdim, burada yiyeceğimiz ekmeğimiz yokmuş. Nasip...''ifadelerini kullandı.