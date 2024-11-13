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MasterChef waldorf salata tarifi! En güzel waldorf salata tarifi! Waldorf salata tarifi nasıl yapılır? waldorf salata için malzemeler!

MasterChef waldorf salata tarifi! En güzel waldorf salata tarifi! Waldorf salata tarifi nasıl yapılır? waldorf salata için malzemeler!
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Waldorf salata tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel waldorf salata hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında waldorf salata hazırladı. Peki, waldorf salata tarifi nedir? Waldorf salata nasıl yapılır? Waldorf salata nedir?

Cevizli yemek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif waldorf salata aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, waldorf salata tarifi nasıl yapılır? Waldorf salata nedir? Waldorf salata nasıl yapılır, waldorf salata yapılırken nelere dikkat edilir?

WALDORF SALATA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 yemek kaşığı mayonez (veya sade yoğurt)

1 yemek kaşığı limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Taze çekilmiş karabiber

2tatlı elma , çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış

1 su bardağı çekirdeksiz kırmızı üzüm , ikiye bölünmüş veya 1/4 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı incecik doğranmış kereviz

1 su bardağı kıyılmış , hafif kavrulmuş ceviz

Marul

WALDORF SALATA TARİFİ

Orta boy bir kasede mayonez (veya yoğurt), limon suyu, tuz ve karabiberi çırpın.

Elmayı, kerevizi, üzümleri ve cevizleri sosun olduğu kaseye ekleyip karıştırın.

Salatayı taze marul yatağına koyup servis edin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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