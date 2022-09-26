Masterchef Vural neden yok, elendi mi, nerede? Masterchef Vural neden elendi? Masterchef Vural Burnaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 25 Eylül Pazar gecesi eleme yaşandı. Vural, Görkem ve Fatmanur arasından elenen isim Vural oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Vural elendi mi, neden elendi? Masterchef Vural neden yok, elendi mi? Masterchef Vural kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Vural Burnaz kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Vural'ın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Vural elendi mi, neden elendi? Masterchef Vural Burnaz neden yok, elendi mi? Masterchef Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF VURAL ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te haftanın 5. eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Vural Burnaz oldu. Vural bundan böyle programda yer almayacak. Ek olarak Vural'ın yerine yedeklerden Şule yarışmaya dahil olmuştur.

MASTERCHEF VURAL KİMDİR?

Vural Burnaz 27 yaşında ve profesyonel olarak 8 yıldır mesleğin içinde bulunuyor. Yarışmaya Sakarya'dan katılan Vural Burnaz bugün 24 Temmuz Pazar günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor. Vural Burnaz bugün 9 Ağustos 2022 Masterchef 3. turda yarışıyor. Vural Burnaz yedeklerden ana kadroya katılmıştı.

Masterchef'te 24 Eylül Pazar günü yapılan eleme oyununda Vural yarışmaya veda etti. Vural'ın yerine yedeklerden Şule yarışmaya dahil oldu.