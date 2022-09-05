Masterchef Vural kimdir? Masterchef 2022 Vural Burnaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Vural ana kadroya katıldı mı?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında yedek kadrodan ana kadroya geçen Vural yer alıyor. Peki, Masterchef 2022 Vural Burnaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Vural kaç yaşında? İşte detaylar...

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Vural Burnaz geliyor. Peki, Masterchef 2022 Vural Burnaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

VURAL BURNAZ KİMDİR?

Vural Burnaz 27 yaşında ve profesyonel olarak 8 yıldır mesleğin içinde bulunuyor. Yarışmaya Sakarya'dan katılan Vural Burnaz bugün 24 Temmuz Pazar günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor. Vural Burnaz 3. turda yedek kadroya seçilen isimlerden biri olmuştu.

Vural Burnaz 3 Eylül Cumartesi günü yedek kadrodan ana kadroya katılan 2. isim oldu. Vural Burnaz bugün 5 Eylül ana kadroda yarışacaktır.