MasterChef valassky tarifi! En güzel valassky tarifi! Valassky tarifi nasıl yapılır? Valassky için malzemeler!
Valassky tarifi MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel valassky hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında valassky hazırladı. Peki, valassky tarifi nedir? Valassky nasıl yapılır? Valassky nedir?
Cevizli yemek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif valassky aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, valassky tarifi nasıl yapılır? Valassky nedir? Valassky nasıl yapılır, valassky yapılırken nelere dikkat edilir?
VALASSKY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- Patatesler
- Jambon
- Bezelye
- Dereotu turşusu
- Turşu kavanozundan çıkan meyve suyu
- Havuç
- Mayonez
- Sarı hardal
- Toz şeker
- Tuz
- Toz karabiber
VALASSKY TARİFİ
Salatayı yapmaya başlamadan önce şunları hazırlayın:
Patatesleri kabuklarıyla birlikte pişirin ve tamamen soğumasını bekleyin, tercihen bir gece bekletin.
Bezelyeleri oda sıcaklığında çözdürün.
Havucu soyun ve kaynar suda yaklaşık 5 dakika kadar pişirin. Daha sonra pişirme işlemini durdurmak için soğuk suda soğutun. Havuçlar güzel bir renk alır ve ısırıldığında hafif çıtır kalır, lapa olmaz.
Pişmiş patatesleri soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Jambonu, havuçları ve turşuları incecik doğrayın. Bir karıştırma kabına aktarın. Çözülmüş bezelyeleri ekleyin.
Bir kaseye mayonez, turşu suyu, hardal, şeker, tuz ve karabiberi koyun. Birleşene kadar iyice karıştırın.
Hazırladığınız malzemelerin üzerine sosu dökün. Her şeyi karıştırın. En az bir saat buzdolabında dinlendirin.