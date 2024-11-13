MasterChef valassky tarifi! En güzel valassky tarifi! Valassky tarifi nasıl yapılır? Valassky için malzemeler!

Cevizli yemek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif valassky aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, valassky tarifi nasıl yapılır? Valassky nedir? Valassky nasıl yapılır, valassky yapılırken nelere dikkat edilir?

VALASSKY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Patatesler

Jambon

Bezelye

Dereotu turşusu

Turşu kavanozundan çıkan meyve suyu

Havuç

Mayonez

Sarı hardal

Toz şeker

Tuz

Toz karabiber

VALASSKY TARİFİ

Salatayı yapmaya başlamadan önce şunları hazırlayın:

Patatesleri kabuklarıyla birlikte pişirin ve tamamen soğumasını bekleyin, tercihen bir gece bekletin.

Bezelyeleri oda sıcaklığında çözdürün.

Havucu soyun ve kaynar suda yaklaşık 5 dakika kadar pişirin. Daha sonra pişirme işlemini durdurmak için soğuk suda soğutun. Havuçlar güzel bir renk alır ve ısırıldığında hafif çıtır kalır, lapa olmaz.

Pişmiş patatesleri soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Jambonu, havuçları ve turşuları incecik doğrayın. Bir karıştırma kabına aktarın. Çözülmüş bezelyeleri ekleyin.

Bir kaseye mayonez, turşu suyu, hardal, şeker, tuz ve karabiberi koyun. Birleşene kadar iyice karıştırın.

Hazırladığınız malzemelerin üzerine sosu dökün. Her şeyi karıştırın. En az bir saat buzdolabında dinlendirin.