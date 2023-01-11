Masterchef ünlüler ne zaman, ünlüler kimler? Hangi ünlüler katıldı? Masterchef ünlülere kimler katıldı, ünlülerin isimleri ne?
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Masterchef'in final yapmasının ardından 2 bölümlük Masterchef ünlüler programı yapılacak. Programın fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki Cuma-Cumartesi günleri Masterchef ünlülerin yayınlanması bekleniyor. Programa katılan ünlü isimler merak edildi. Peki, Masterchef ünlüler ne zaman 2023? Hangi ünlüler katıldı? Masterchef ünlülere kimler katıldı, ünlülerin isimleri ne? İşte detaylar...
Masterchef büyük finalinin ardından Masterchef Ünlüler ekrana gelecek. Programın Cuma ve Cumartesi yayınlanması bekleniyor. Masterchef ünlüler fragmanı yayınlanmıştı. Fragmanda yer alan ünlü isimler kimlerdir merak edildi. Peki, Masterchef ünlüler ne zaman 2023, ünlüler kimler? Hangi ünlüler katıldı?
MASTERCHEF ÜNLÜLER NE ZAMAN 2023?
Masterchef Ünlüler'in yarışacağı özel program 13-14 Ocak 2023 Cuma ve Cumartesi günleri TV8'de olacak. Program akşam saat 20:00 'da başlayacak.
MASTERCHEF ÜNLÜLER KİMLER? HANGİ ÜNLÜLER KATILDI?
Programa birbirinden değerli ünlü isimler katıldı.
Masterchef Ünlüler 2023 programına konuk olan isimler şöyle:
- Kubat
- Fırat Aydınus
- Murat Kosova
- Furkan Dede
- Burcu Kara
- Hande Subaşu
- Fulya Zenginer
- Saadet Özsırkıntı
- Begüm Öner
- Ceyhun Fersoy
- Tanem Sivar
- Merve Oflaz
- Kadir Çöpdemir
- Gizem Akın
- Buse Varol
- Mansur Ark
- Nez
- Murat Karahan
- Cemal Can
- Danla Bilic