Masterchef ünlüler ne zaman, ünlüler kimler? Hangi ünlüler katıldı? Masterchef ünlülere kimler katıldı, ünlülerin isimleri ne?

Masterchef'in final yapmasının ardından 2 bölümlük Masterchef ünlüler programı yapılacak. Programın fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki Cuma-Cumartesi günleri Masterchef ünlülerin yayınlanması bekleniyor. Programa katılan ünlü isimler merak edildi. Peki, Masterchef ünlüler ne zaman 2023? Hangi ünlüler katıldı? Masterchef ünlülere kimler katıldı, ünlülerin isimleri ne? İşte detaylar...