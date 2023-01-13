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Masterchef Ünlüler kimdir? 13-14 Ocak Masterchef Ünlüler'e kimler katıldı, ünlülerin isimleri neler?

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Masterchef Ünlüler kimdir? 13-14 Ocak Masterchef Ünlüler'e kimler katıldı, ünlülerin isimleri neler?

Masterchef'in final yapmasının ardından 2 bölümlük Masterchef ünlüler programı yapılacak. Programın fragmanı yayınlandı. Bugün ve yarın yani Cuma-Cumartesi günleri Masterchef ünlülerin yayınlanması bekleniyor. Programa katılan ünlü isimler merak edildi. Peki, Masterchef Ünlüler kimdir? 13-14 Ocak Masterchef Ünlüler'e kimler katıldı, ünlülerin isimleri neler? İşte detaylar...

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Masterchef büyük finalinin ardından Masterchef Ünlüler ekrana gelecek. Masterchef Ünlüler özel programı 13-14 Ocak'ta ekranlara gelecek. Masterchef ünlüler fragmanı yayınlanmıştı. Fragmanda yer alan ünlü isimler kimlerdir merak edildi. Peki, Masterchef ünlüler ne zaman 2023, ünlüler kimler? Hangi ünlüler katıldı? Masterchef Ünlüler kimdir? 13-14 Ocak Masterchef Ünlüler'e kimler katıldı, ünlülerin isimleri neler?

MASTERCHEF ÜNLÜLER NE ZAMAN 2023?

Masterchef Ünlüler'in yarışacağı özel program 13-14 Ocak 2023 Cuma ve Cumartesi günleri TV8'de olacak. Program akşam saat 20:00 'da başlayacak.

MASTERCHEF ÜNLÜLER KİMLER? HANGİ ÜNLÜLER KATILDI?

Programa birbirinden değerli ünlü isimler katıldı.

Masterchef Ünlüler 2023 programına konuk olan isimler şöyle:

- Kubat

- Fırat Aydınus

- Murat Kosova

- Furkan Dede

- Burcu Kara

- Hande Subaşu

- Fulya Zenginer

- Saadet Özsırkıntı

- Begüm Öner

- Ceyhun Fersoy

- Tanem Sivar

- Merve Oflaz

- Kadir Çöpdemir

- Gizem Akın

- Buse Varol

- Mansur Ark

- Nez

- Murat Karahan

- Cemal Can

- Danla Bilic

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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