Masterchef Ünlüler kimdir? 13-14 Ocak Masterchef Ünlüler'e kimler katıldı, ünlülerin isimleri neler?
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Masterchef'in final yapmasının ardından 2 bölümlük Masterchef ünlüler programı yapılacak. Programın fragmanı yayınlandı. Bugün ve yarın yani Cuma-Cumartesi günleri Masterchef ünlülerin yayınlanması bekleniyor. Programa katılan ünlü isimler merak edildi. Peki, Masterchef Ünlüler kimdir? 13-14 Ocak Masterchef Ünlüler'e kimler katıldı, ünlülerin isimleri neler? İşte detaylar...
Masterchef büyük finalinin ardından Masterchef Ünlüler ekrana gelecek. Masterchef Ünlüler özel programı 13-14 Ocak'ta ekranlara gelecek. Masterchef ünlüler fragmanı yayınlanmıştı. Fragmanda yer alan ünlü isimler kimlerdir merak edildi. Peki, Masterchef ünlüler ne zaman 2023, ünlüler kimler? Hangi ünlüler katıldı? Masterchef Ünlüler kimdir? 13-14 Ocak Masterchef Ünlüler'e kimler katıldı, ünlülerin isimleri neler?
MASTERCHEF ÜNLÜLER NE ZAMAN 2023?
Masterchef Ünlüler'in yarışacağı özel program 13-14 Ocak 2023 Cuma ve Cumartesi günleri TV8'de olacak. Program akşam saat 20:00 'da başlayacak.
MASTERCHEF ÜNLÜLER KİMLER? HANGİ ÜNLÜLER KATILDI?
Programa birbirinden değerli ünlü isimler katıldı.
Masterchef Ünlüler 2023 programına konuk olan isimler şöyle:
- Kubat
- Fırat Aydınus
- Murat Kosova
- Furkan Dede
- Burcu Kara
- Hande Subaşu
- Fulya Zenginer
- Saadet Özsırkıntı
- Begüm Öner
- Ceyhun Fersoy
- Tanem Sivar
- Merve Oflaz
- Kadir Çöpdemir
- Gizem Akın
- Buse Varol
- Mansur Ark
- Nez
- Murat Karahan
- Cemal Can
- Danla Bilic