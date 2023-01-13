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Masterchef Ünlüler'i kim kazandı, hangi takım? 13 Ocak 2023 Masterchef Ünlüler hangi takım kazandı, ödül ne?

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Masterchef Ünlüler'i kim kazandı, hangi takım? 13 Ocak 2023 Masterchef Ünlüler hangi takım kazandı, ödül ne?

Masterchef'te bugün Ünlüler özel programı var. Mavi ve Kırmızı takımda 5 ünlü isim yer aldı. Masterchef Ünlüler'i izleyenler, Masterchef Ünlüler'i kim kazandı, hangi takım? 13 Ocak 2023 Masterchef Ünlüler hangi takım kazandı, ödül ne? merak etti. İşte kazanan takım ve detaylar...

Masterchef 13-14 Ocak 2023 tarihlerinde Ünlüler'in yer aldığı özel oyun oynandı. Ünlüler birbirinden lezzetli yemekler yaparak puan almaya çalıştı. Peki, Masterchef Ünlüler'i kim kazandı, hangi takım? 13 Ocak 2023 Masterchef Ünlüler hangi takım kazandı, ödül ne? Masterchef Ünlüler ödülü ne oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ÜNLÜLER KİM?

Bugünkü ünlüler ve takımlar şu şekilde:

Mavi takım kadrosu:

  • - Cemal Can
  • - Danla Bilic
  • - Buse
  • - Merve
  • - Gizem

Kırmızı takım kadrosu:

  • - Mansur
  • - Ceyhun
  • - Begüm
  • - Nez
  • - Tanem

Masterchef Ünlüler'i kim kazandı, hangi takım? 13 Ocak 2023 Masterchef Ünlüler hangi takım kazandı, ödül ne?

MASTERCHEF 13 OCAK ÜNLÜLER KAZANANI KİM?

Ünlüler 5 çeşit yemek yaptı. Birazdan şefler yemekleri tadacak ve puan verecek.

  • Çorbayı kazanan takım : Kırmızı takım
  • Soğuk Başlangıç kazanan takım : Kırmızı takım
  • Ara Sıcak kazanan takım : Mavi takım
  • Ana Yemek kazanan takım : Kırmızı takım
  • Tatlı kazanan takım : Mavi takım

KAZANAN TAKIM : -

SKOR : Mavi Takım 2 - 3 Kırmızı Takım

Kırmızı takım 3-2 kazanıyor ve birazdan bireysel oyun oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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