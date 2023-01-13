Masterchef Ünlüler'i kim kazandı, hangi takım? 13 Ocak 2023 Masterchef Ünlüler hangi takım kazandı, ödül ne?

Masterchef'te bugün Ünlüler özel programı var. Mavi ve Kırmızı takımda 5 ünlü isim yer aldı. Masterchef Ünlüler'i izleyenler, Masterchef Ünlüler'i kim kazandı, hangi takım? 13 Ocak 2023 Masterchef Ünlüler hangi takım kazandı, ödül ne? merak etti. İşte kazanan takım ve detaylar...