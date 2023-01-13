Masterchef Ünlüler hangi ikili kazandı? 13 Ocak Masterchef Ünlüler 2. oyunu kim kazandı, ödülü ne?

Masterchef'te bugün Ünlüler yarışıyor. İlk turu Kırmızı takım kazanmıştı. Şimdi 2. tur oynanıyor. Peki, Masterchef Ünlüler hangi ikili kazandı? 13 Ocak Masterchef Ünlüler 2. oyunu kim kazandı, ödülü ne? İşte detaylar...