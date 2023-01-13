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Masterchef Ünlüler hangi ikili kazandı? 13 Ocak Masterchef Ünlüler 2. oyunu kim kazandı, ödülü ne?

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Masterchef Ünlüler hangi ikili kazandı? 13 Ocak Masterchef Ünlüler 2. oyunu kim kazandı, ödülü ne?

Masterchef'te bugün Ünlüler yarışıyor. İlk turu Kırmızı takım kazanmıştı. Şimdi 2. tur oynanıyor. Peki, Masterchef Ünlüler hangi ikili kazandı? 13 Ocak Masterchef Ünlüler 2. oyunu kim kazandı, ödülü ne? İşte detaylar...

Masterchef 13-14 Ocak 2023 tarihlerinde Ünlüler'in yer aldığı özel oyun oynandı. Ünlüler birbirinden lezzetli yemekler yaparak puan almaya çalıştı. Peki, Masterchef Ünlüler hangi ikili kazandı? 13 Ocak Masterchef Ünlüler 2. oyunu kim kazandı, ödülü ne? İşte ayrıntılar...

Bugünkü ünlüler ve takımlar şu şekilde:

Mavi takım kadrosu:

- Cemal Can

- Danla Bilic

- Buse

- Merve

- Gizem

Kırmızı takım kadrosu:

- Mansur

- Ceyhun

- Begüm

- Nez

- Tanem

Masterchef Ünlüler hangi ikili kazandı? 13 Ocak Masterchef Ünlüler 2. oyunu kim kazandı, ödülü ne?

İlk turu Kırmızı takım 3-2 kazanmıştı. Şimdi 2. tur oynanıyor.

Masterchef Ünlüler hangi ikili kazandı? 13 Ocak Masterchef Ünlüler 2. oyunu kim kazandı, ödülü ne?

2. turda birlikte yarışan ikililer şöyle:

  • Ceyhun - Gizem
  • Begüm - Danla
  • Tanem - Merve
  • Nez - Cemal Can
  • Mansur - Buse

Kazanan ikili henüz belli olmadı. Birazdan açıklanacak.

  • Günün 5. si : Buse ve Mansur
  • Günün 4. sü : Tanem ve Merve
  • Günün 3. sü : Begüm ve Danla
  • Günün 2. si : Ceyhun - Gizem
  • Günün 1. si : Nez ve Cemal Can

Masterchef Ünlüler hangi ikili kazandı? 13 Ocak Masterchef Ünlüler 2. oyunu kim kazandı, ödülü ne?

Kazanan isimler Nez ve Cemal Can oluyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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