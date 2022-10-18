Masterchef Uğur kimdir? Uğur Kardaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? Masterchef Uğur hangi yıl yarıştı, hangi yılın şampiyonu?

Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Programa yapılan yemekleri tatmak için eski yarışmacılar konuk olacak. Konuk olacak isimlerden birisi de Masterchef Uğur Kardaş oldu. Peki, Masterchef Uğur kimdir? Uğur Kardaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Uğur hangi yıl yarıştı, hangi yılın şampiyonudur? İşte detaylar...

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Masterchef 2022'ye konuk olan isimlerden birisi de eski yarışmacılardan Uğur Kardaş oluyor. Peki, Masterchef Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şuan nerede çalışıyor? Masterchef Uğur hangi yıl şampiyon oldu? Bilgiler sizlerle...

MASTERCHEF UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

Uğur Kardaş 2022 yılında Gamze Kardaş ile evlenmiştir.

MASTERCHEF UĞUR HANGİ YIL YARIŞTI, HANGİ YIL ŞAMPİYON OLDU?

Masterchef Uğur Kardaş 2018 yılı şampiyonudur.