Uğur, MasterChef'te mücadele ederek şampiyon olmuştu. Uğur, 2023 MasterChef All Star kadrosuna katıldı. Peki, MasterChef Uğur kaç yaşında, nereli, restoranı nerede? MasterChef Uğur kimdir?

Masterchef Uğur, All Star kadrosunda performans göstermeye devam edecek! Uğur Uyanık, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çeşitli mekanlarda görevler aldı. Peki, MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur kaç yaşında, nereli, restoranı nerede?

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

Uğur Kardaş 2022 yılında Gamze Kardaş ile evlenmiştir.

Masterchef Uğur Kardaş 2018 yılı şampiyonudur.