"MasterChef All Star yarışmacısı Uğur Kardaş kaç yaşında, nereli, elendi mi?" Merak ediliyor. MasterChef Uğur'un elenmesi, izleyicilerin dikkatini çeken bir olay haline geldi. All Star kadrosuna katılan ve daha ilk haftada yarışmaya veda eden Uğur Kardaş, MasterChef şampiyonu olarak bilinir. Peki, MASTERCHEF UĞUR kimdir? İşte detaylar…

2018 yılında, Kerem ile kaldığı finalde kazanarak adını MasterChef tarihine altın harflerle yazdırmıştı. Ayrıca, 2020 ve 2022 yılları arasında Türkiye, Almanya ve Hollanda'da toplam 19 restoranın danışmanlığını yapmış olan Uğur Kardaş, gastronomi dünyasındaki deneyimleriyle tanınmaktadır. Peki, MASTERCHEF UĞUR kimdir? MasterChef All Star yarışmacısı Uğur Kardaş kaç yaşında, nereli, elendi mi?

MASTERCHEF UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

Masterchef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de doğdu. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini sürdürdü. Çanakkale'de "Uğur Chef'in Mutfağı" adı altında bir iş girişiminde bulundu. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda geliştirmek istedi ve Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef olarak görev aldı. 2020 ve 2022 yılları arasında Türkiye, Almanya ve Hollanda'da toplam 19 restoranın danışmanlığını yaptı. Uğur Kardaş, menü danışmanlığı, strateji planlama, maliyet hesaplama gibi birçok alanda çalışmıştır. 2018 sezonunda, MasterChef yarışmasının birincisi olarak büyük bir başarı elde etti.

MASTERCHEF UĞUR ELENDİ Mİ?

Masterchef All Star yarışmacısı Uğur Kardaş ilk haftadan elendi. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Kardaş, "Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum nasibim buymuş ne diyim teşekkürler" dedi.