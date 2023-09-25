Heyecanla beklenen eski şampiyonlar MasterChef All Star'da bugün sahne alıyor. Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada "O gün geldi. MasterChef Türkiye'nin şampiyonları artık aramızda olacaklar." ifadesini kullandı. Ünlü şefin, "Mekanın sahibi geldi bebeleri pistten alabiliriz diyebilir miyiz?" sözleri olay oldu. Peki, MasterChef Uğur hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

Masterchef 'e eski şampiyonlar geri döndü. MasterChef'in lk şampiyonlarında Uğur in de aralarında bulunduğu şampiyonlar kadrosu televizyon izleyicilerinin gündemini oluşturdu. Peki, MasterChef Cemre hangi sene yarıştı, ne zaman şampiyon oldu?

MASTERCHEF UĞUR HANGİ SENE YARIŞTI, NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Masterchef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur. Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

Uğur Kardaş 2022 yılında Gamze Kardaş ile evlenmiştir.

MasterChef Uğur 2018'de şampiyon olmuştur.