Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dün eleme oyunu oynandı ve kim elendi merak edildi. Peki, MasterChef Uğur elendi mi? ? Masterchef kim elendi? 1 Ekim 2023 Pazar dün kim elendi? İşte, detaylar…

Masterchef kim elendi? Dün eleme oyunu ile ilgili daha detaylı merak edildi. Peki, MasterChef Uğur elendi mi? MasterChef Uğur neden yok? Masterchef kim elendi?

GEÇEN HAFTANIN KADROLARI

11. Hafta kadrolar

Mavi Takım : Tahsin (K), Sergen, Metin, Barbaros, Araz, Azize, Barış, Tanya, Batuhan, Alican, Esra

Kırmızı Takım : Eren, Hasan, Kıvanç, Dilara, Tolga, Esra, Cemre, Uğur, Kerem

ELEME ADAYLARI KİMDİ?

1.eleme adayı: Tanya

2. eleme adayı: Barış

3. eleme adayı : Kıvanç.

4. eleme adayı: Esra.

5. eleme adayı: Metin

6. eleme adayı: Eren

1 Ekim PAZAR KİM ELENDİ?

Eren, Esra ve Barış ilk etaptan başarıyla çıkarak diğer hafta da yarışmada kalmayı garantiledi. Kıvanç, Tanya, Batuhan ve Uğur ise son 4'e kaldı.

MasterChef Türkiye'ye dün vedan eden yarışmacı Uğur oldu.

ADAPTE OLAMADIM

MasterChef Uğur : Elimden geleni sonuna kadar yaptım. Burada olmayı çok istemezdim. 2018'de şampiyon olmuş bir adamın ilk haftadan elenmesi çok ayıp. Gerçekten MasterChef'e aşık bir insanım. Bundan sonra 3-4 gün evden çıkmadan dinleneceğim. Bazen yenilmeyi kabul edeceğiz. Gururum kırıldı. Yapılabilecek yerdeyken yapamadım. Bu hafta hiç adapte olamadım." dedi.