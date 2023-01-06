Masterchef Tütsülenmiş Somon Pizzası nasıl yapılır, tarifi! Tütsülenmiş Somon Pizzası tarifi nedir?
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Tütsülenmiş Somon Pizzası tarifi, nasıl yapılacağı ve hazırlanışı merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam yarışmacılar Tütsülenmiş Somon Pizzası hazırlayacak. Peki, Masterchef Tütsülenmiş Somon Pizzası nasıl yapılır, tarifi! Tütsülenmiş Somon Pizzası hazırlanışı!
Masterchef Tütsülenmiş Somon Pizzası nasıl yapılır? Tütsülenmiş Somon Pizzası tarifi, nasıl yapılacağı ve hazırlanışı merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam yarışmacılar Tütsülenmiş Somon Pizzası hazırlayacak. Peki, Masterchef Tütsülenmiş Somon Pizzası nasıl yapılır, tarifi! Tütsülenmiş Somon Pizzası hazırlanışı haberimizde...
MASTERCHEF TÜTSÜLENMİŞ SOMON PİZZASI
Masterchef'te bu akşam jüri üyeleri yarışmacılardan Tütsülenmiş Somon Pizzası yapmalarını istedi. Bu akşam yeni bölümünde Tütsülenmiş Somon Pizzası TV8 ekranlarında jüri tarafından paylaşılacak.
Tütsülenmiş Somon Pizzası malzemeleri:
- 200 gram pizza hamuru
Üzeri için:
- 1 soğan
- 30 gram dil peyniri
- 100 gram somon füme
- 2-3 çorba kaşığı kapari
- 4 çorba kaşığı krem beyaz peynir
- 2 çorba kaşığı domates salçası
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 4 domates