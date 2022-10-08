Masterchef'te bu akşam Tutmaç çorbası yapılıyor. Selçuklular'dan miras kaldığı söylenen tutmaç çorbası günümüzde de sevilerek tüketilmektedir. Peki, Masterchef Tutmaç Çorbası tarifi nedir? 8 Ekim 2022 Masterchef Tutmaç Çorbası malzemeleri neler?

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Erişte, nohut ve mercimeğin güçlerini birleştirmesi ile ortaya çıkan bu güzel yemeğin tarifini haberimizde yer verdik. Peki, Masterchef Tutmaç Çorbası tarifi nedir? 8 Ekim 2022 Masterchef Tutmaç Çorbası malzemeleri neler? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TUTMAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı haşlanmış nohut (benim buzlukta vardı onu kullandım)

1 çay bardağı erişte

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek (haşlayıp suyunu süzün)

1 adet soğan

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı nane

Tuz

Terbiyesi için:

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1,5 su bardağı yoğurt

MASTERCHEF TUTMAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tencereye 5-6 su bardağı su koyularak kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine tuz, haşlanmış nohut, haşlanmış yeşil mercimek ve erişteler eklenir. Erişteler pişene kadar çorba kaynatılır.

Önemli not: Yeşil mercimekleri haşlarken iyice eritmeyin. Çorba içerisinde de kaynayacağı için haşlarken birazcık diri bırakın.

Ayrı bir yerde terbiye malzemeleri çırpılır.

Çorbanın suyundan yavaşça eklenerek terbiye ılıklaştırılır.

Erişteler pişince çorbanın içine karıştırılarak eklenir. 2-3 dk karıştırmaya devam edilir. Kaynayınca altı kısılır.

Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğan sıvı yağ da kavrulur. Soğanlar iyice karamelize olmalı. Ardından nane eklenir. Ve bu karışımda kaynamakta olan çorbaya eklenir.

8-10 dk. daha kaynadıktan sonra çorbanın altı kapatılır.