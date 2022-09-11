MasterCehf Türkiye'de 10 Eylül Cumartesi akşamı ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya yarıştığı programın yeni bölümünde ana kadroya giren 3.yedek yarışmacı belli olacak. Peki, MasterChef Türkiye ödül oyununun kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterCehf Türkiye programında 10 Eylül Cumartesi akşamı ödül oyunu mücadelesi verilecek. Peki, MasterChef Türkiye ödül oyununun kim kazandı? Masterchef kadroya giren 3. yarışmacı kim? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, KADDROYA GİREN 3.YARIŞMACI KİM?

MasterChef Trükiye'nin yeni bölümünde Mavi ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele verecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan programda MasterChef ödül oyununun kazananı ve 3. yedek kadroya giren yarışmacı belli olacak.

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz gün MasterChef'te MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Şef et işleme ve doğrama konusunda deneyimlerini yarışmacılara aktarırken, yarışmacılardan Steak Tartar yapmalarını istedi. MasterClass eğitimini başarıyla tamamlayıp, MasterClass'ı kazanan yarışmacı Gamze oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de heyecanla bekleniyordu. Danilo Zanna MasterClass oyunu öncesinde, ödülü açıkladı. Ödülün Cruise gemisi tatili olduğunu belirtti. Mehmet Şef, kazanan yarışmacının 4 günlük tatile çıkacağını vurguladı. Ödül yarışmacılarda heyecan yaratırken, MasterClass kazanarak ödüle hak kazanan yarışmacı Gamze oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Vural

Burak

Melih

Yağız

Dilan

Serpilay