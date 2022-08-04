Masterchef 2022 kim kazandı sorusu sıklıkla vatandaşlarımız tarafından soruluyor. Her gün bir yarışmacı Masterchef ana kadroya girmeye hak kazanıyor. Metin ve Gamze'den sonra Masterchef ana kadroya girecek yarışmacı da belli oldu. Peki,Masterchef Türkiye kim kazandı? 3 Ağustos 2022 Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? Masterchef üçüncü finalist kim oldu, ana kadroda kimler var? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'nin final turu ilk etabında 16 kişilik yarışmacı kadrosu kabak çiçeği dolması yapmak için mücadele verdi. Şeflerin verdikleri süre sonunda turu geçen isimler Çağatay, Mustafa, Metin, Mesut, Şeyma, Onur, Atike ve Gamze oldu.

Süre sonunda yemeklerin tadına bakan uzun bir değerlendirme yapan şefler 4'üncü olan isim olarak Mustafa'yı seçti.

Gecenin 3'üncüsü Atike olurken, Çağatay'da 2'nci seçildi. Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı ise Metin oldu.

ELEME TURU NASIL OLACAK?

Final turu öncesi yarışmacı adaylarına açıklama yapan Somer Şef 16 kişilik yarışmacı adayları arasından her gün bir ismin ana kadroya seçileceğini söyledi. 3. turun 6 gün devam edeceğini belirten Somer Şef kazananların balkona çıkıp kadroya garantileyeceğini ifade etti.