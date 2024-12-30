MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte? 2024 MasterChef birincisi ne zaman belli olacak?

Masterchef final bölümü ne zaman? Yılın son günlerinde Survivor 2025 sezonunun 1 Ocak'ta başlayacak olması nedeniyle, "Masterchef Türkiye finali ne zaman yapılacak? 2024 MasterChef şampiyonu hangi tarihte açıklanacak? Şampiyon bu akşam belli olur mu?" sorularının yanıtını merak ediyor. 2024 MasterChef birincisi kim olacak? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin final tarihi henüz duyurulmadı. Geçen yıl, MasterChef finali 10 Ocak 2024'te yayınlanmış ve Esra Tokelli şampiyonluğa ulaşmıştı.

MASTERCHEF'TE FİNALE KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye'de son 4'e kalan yarışmacılar arasında Eda, Onur ve Semih yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, 4. finalist netlik kazanacak.