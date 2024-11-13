MasterChef sopa de crema tarifi! En güzel sopa de crema tarifi! Sopa de crema tarifi nasıl yapılır? Sopa de crema için malzemeler!

Cevizli yemek tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif sopa de crema aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, sopa de crema tarifi nasıl yapılır? Sopa de crema nedir? Sopa de crema nasıl yapılır, sopa de crema yapılırken nelere dikkat edilir?

SOPA DE CREMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kabak 1 kg

Patates 200 gr

Sebze suyu 1 l

Beyaz soğan 80 gr

Sızma zeytinyağı 60 gr

Tadına göre tarçın tozu

Tatmak için hindistan cevizi

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

SOPA DE CREMA TARİFİ

Balkabağı kremasını hazırlamak için öncelikle sebze suyunu hazırlayın . Balkabağını temizlemeye devam edin: dilimler halinde kesin, hem dış kabuğu hem de iç tohumları çıkarın, ardından 600 g posayı küpler halinde kesin. Patatesleri soyun.

Ayrıca patatesleri yaklaşık olarak aynı büyüklükte küpler halinde kesin. Soğanı soyup ince ince doğrayın. Daha sonra yağla birlikte bir tavaya aktarın ve hafif ateşte kızarmasını bekleyin.

Soğanın rengi değişince balkabağını ekleyin. Ayrıca tüm sebzeleri kaplayacak şekilde et suyunun bir kısmını ekleyin. Geri kalanı daha sonra eklenecektir.

Tuz ve karabiberle tatlandırın. 25-30 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Ara sıra et suyundan bir kepçe ekleyerek. Sebzeler piştikten sonra ateşi kapatın ve her şeyi bir blender ile karıştırın.

Pürüzsüz ve homojen bir krem ??elde etmelisiniz. Tarçın ve hindistan cevizi ile tatlandırılmıştır, ardından iyice karıştırın. Beraberindeki krutonlar için ekmeği çok küçük olmayan küpler halinde kesin.

Küpleri pişirme kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine yağ gezdirin. Önceden ısıtılmış fırında ızgara modunda, altın rengi oluncaya kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Balkabağı kremasını krutonlarla süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.