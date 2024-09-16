Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan eleme heyecanı izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde, yarışmaya veda eden isim herkes tarafından merakla bekleniyordu. Eleme potasında yer alan Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan, iki aşamalı eleme oyunu için mutfağa girdiler. Yarışmacılar, jüri üyelerinin belirlediği zorlu yemekleri en iyi şekilde hazırlayarak Masterchef'te kalma mücadelesi verdi. Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef'te dün hangi yarışmacı elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Eleme oyunlarının sonunda ise MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Beril oldu. Yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Beril, yaptığı yemeğin jüri tarafından yeterli bulunmaması üzerine elenen isim olarak açıklandı. Jüri üyeleri, Beril'in MasterChef serüvenine bu noktada veda etmesi gerektiğini üzüntüyle dile getirdiler. Beril, yarışmadaki arkadaşlarına veda ederken duygusal anlar yaşandı ve MasterChef mutfağından ayrıldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı her geçen hafta daha da artıyor ve yarışmacılar, şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veriyor. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde hangi isimlerin öne çıkacağı ve finale kimin kalacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Beril'in elenmesiyle birlikte kalan yarışmacılar arasında rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.